Trasporti, presentati 41 nuovi autobus per area metropolitana Torino

Sono stati presentati oggi, giovedì 8 agosto, in piazza Castello, a Torino, dalla sindaca Chiara Appendino insieme con gli assessori ai Trasporti di Comune e Regione Piemonte, Maria Lapietra e Marco Gabusi, e dall'ad di Gtt, Giovanni Foti, 41 nuovi autobus Iveco Crossway Euro6, con pavimento ribassato, che da fine agosto circoleranno sulle linee extraurbane Gtt di Alba, Ivrea e Rivarolo. Il costo dei nuovi mezzi, 9 milioni di euro, è stato finanziato al 50% dalla Regione Piemonte e al 50% da Gtt.

La sindaca: "La polemica per la soppressione di alcune fermate è miope"

"Stiamo lavorando da oltre due anni alla revisione della rete del servizio pubblico nell'area metropolitana per renderla ecocompatibile e vera alternativa all'uso dell'auto privata - ha dichiarato la prima cittadina, Chiara Appendino - e anche la soppressione di alcune fermate, sulle tratte più frequentate, oggetto di una polemica di per sé miope, è mirata a questo, insieme ad un maggiore ricorso alla priorità semaforica e alle corsie preferenziali".

Le caratteristiche dei nuovi Crossway

I nuovi Crossway trasportano 45 persone sedute e 32 in piedi, sono dotati di aria condizionata, impianto di videosorveglianza a circuito chiuso e pedana per permettere l'accesso alle persone con disabilità motoria che hanno un posto a loro dedicato.

"Rispetto ai bus Euro2 - spiega l'ad di Gtt, Giovanni Foti - i nuovi mezzi permettono la riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) del 98%, del particolato dell'88% e del biossido di carbonio (CO2), nonché un risparmio del carburante del 21,6%. Grazie agli ultimi acquisti, tra cui questi 41 nuovi mezzi, i 74 autobus Mercedes da 12 e 18 metri diesel Euro6 entrati in servizio la scorsa settimana e i 42 a metano, di 12 metri, attesi per settembre, l'età media della nostra flotta scenderà sotto gli 11 anni. Stiamo inoltre lavorando per arrivare all'elettrificazione di alcune tratte".

"A settembre si chiude la gara per 30 nuovi tram - ha aggiunto l'assessore Lapietra - e a breve sapremo se il governo ne finanzierà l'acquisto di ulteriori 40. Stiamo lavorando, in concerto con la Regione Piemonte, ad una vera rivoluzione dell'intero comparto".