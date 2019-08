Torino, maltrattava la compagna da oltre due anni: arrestato 38enne

Maltrattava la compagna da due anni e mezzo e la terrorizzava girando per casa con un coltello legato al collo con una catenina. Dopo aver subito l’ennesima aggressione con calci e pugni, la donna è riuscita a uscire dalla loro abitazione, a Torino, e a chiamare la polizia, che ha arrestato l’uomo, di 38 anni e già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. Come raccontato agli agenti dalla vittima, il compagno, spesso ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in un'occasione le aveva anche lanciato contro una bottiglia di birra, ferendola alle tempie. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno anche trovato numerose armi prive del tappo rosso di sicurezza. Per questo motivo, il 38enne è stato denunciato per detenzione e porto abusivo di armi e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.