La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone viene disturbato dal transito di correnti occidentali che trasportano un blando impulso instabile entro la notte sulle regioni di Nord Ovest. Giornata caratterizzata da annuvolamenti frequenti un po' ovunque e con rischio di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, anche intensi sull'alto Piemonte; tra sera e notte qualche temporale in transito anche sulle pianure e occasionalmente sul centro-est Liguria. Temperature stabili o in lieve diminuzione.

La situazione meteo ad Biella

A Biella cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.