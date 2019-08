Moto si scontra con un’auto: morto un centauro nel Torinese

Tragedia nella serata di ieri, 5 agosto, nel Torinese. Un motociclista è morto in uno scontro con un’auto avvenuto sulla provinciale 40 poco dopo lo svincolo per Volpiano, in direzione Leini. L’uomo, in sella a una Yamaha, per cause ancora da chiarire si è schiantato contro una Fiat Punto guidata da un 85enne residente a Rivarolo Canavese. Entrambi viaggiavano in direzione Leini. La provinciale è stata chiusa al traffico dopo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Chivasso e dei vigili del fuoco di Volpiano, mentre nei prati che fiancheggiano la strada è atterrato l'elisoccorso del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Illeso, ma sotto choc, il pensionato. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Volpiano.