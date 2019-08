La guardia di finanza di Susa, insieme alla polizia locale, durante un controllo ha scoperto una dozzina di lavoratori in nero in un cantiere ad Alpignano, in provincia di Torino. Gli operai non in regola erano romeni, moldavi e italiani ed erano mpegnati nella ristrutturazione di un locale pubblico. I due imprenditori edili, un italiano e un romeno, rischiano la sospensione dall'attività e sanzioni fino a 130 mila euro. Dopo l'intervento dei finanzieri gli operai sono stati messi in regola.