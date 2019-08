La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il campo di alta pressione viene disturbato da aria più umida dai quadranti occidentali. Giornata ancora nel complesso discreta e in prevalenza soleggiata, seppur con maggior variabilità in montagna con rischio di qualche temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento a fine giornata alle vicine pianure. Temperature stazionarie.

La situazione meteo ad Novara

A Novara cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.