Un romeno di 31 anni è stato fermato dalla polizia perché alla guida ubriaco. L’uomo, dopo aver sbandato mentre era in viaggio sulla tangenziale Nord di Torino, in direzione Chivasso, è stato bloccato dagli agenti. Il 31enne ha quindi confermato l’abuso di alcol ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che era destinatario di un ordine di carcerazione per furto aggravato in concorso. L’uomo è stato quindi arrestato e ora dovrà scontare un anno di reclusione.