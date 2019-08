La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un campo di alta pressione protegge anche il Nord Italia e determina una giornata in prevalenza ben soleggiata ovunque. Cieli sereni o poco nuvolosi in pianura e Liguria, tendenza ad annuvolamenti diurni sulle Alpi settentrionali con il rischio di brevi e isolati temporali di calore. Clima caldo, temperature in ulteriore lieve aumento, massime in pianura intorno ai 31-33°C.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.