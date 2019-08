Sorpreso con due chili di marijuana in auto lungo la A26: arrestato

Un uomo è stato arrestato perché sorpreso lungo l’autostrada A26 con nel bagagliaio dell’auto due chili di marijuana. L’automobilista, italiano residente in svizzera, è stato fermato per un controllo dagli agenti della sottosezione di Romagnano della polstrada di Novara, presso l'area di servizio Agogna Est. Insospettiti dal comportamento del conducente, alla guida di un'auto con targa Svizzera, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo, trovando nel bagagliaio del veicolo, contenute in un borsone, quattro confezioni in cellophane contenenti lo stupefacente. L'uomo, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, si trova ora ai domiciliari.