Incidenti stradali, 32enne muore in uno scontro frontale nel Torinese

Un 32enne ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate in uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri, 3 agosto, a Trofarello, nel Torinese, lungo la strada provinciale 29. L’uomo era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cto del capoluogo piemontese ed è morto nella notte nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Le cause dell’incidente fatale sono ancora da chiarire: l’uomo era alla guida di una Alfa Romeo Giulietta e si è scontrato con una Renault Clio, sulla quale viaggiavano un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 32, ricoverata in prognosi riservata a Cto.