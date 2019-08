Torino, travolto da un treno in stazione: morto un 20enne

Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, travolto dal treno regionale Torino - Ivrea all'altezza della stazione Stura del capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, la vittima, un ragazzo di circa vent’anni, è stata urtata dal treno delle 18.45 mentre camminava oltre la linea gialla presente sulla banchina della stazione. A differenza di quanto si era appreso in un primo momento, le immagini delle telecamere analizzate dagli agenti per ricostruire l'accaduto mostrano che il ragazzo non indossava le cuffiette. La polizia scientifica è al lavoro per identificare il giovane, forse un tunisino, che non aveva con sé documenti.

Data ultima modifica 03 agosto 2019 ore 17:15