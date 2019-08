Novi Ligure, viaggia in contromano in autostrada: bloccato 89enne

Un anziano di 89 anni è stato bloccato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano la bretella che collega l'autostrada A26 alla A7, in provincia di Alessandria. L'uomo, nato in Algeria ma residente in Francia, è stato fermato dalla polizia stradale mentre era in sosta nell'area di servizio Marengo Sud, nel territorio di Novi Ligure. È stato bloccato mentre stava per imboccare di nuovo l'autostrada in senso opposto a bordo della sua Toyota Yaris.

Disposto il Tso

Gli agenti di polizia hanno chiesto i documenti all'anziano, il quale ha dato in escandescenza. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118, il cui medico ha disposto il Tso dell'uomo. Poche ore prima dell'episodio la moglie aveva denunciato la sua scomparsa. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi mentre all'anziano è stata ritirata la patente.