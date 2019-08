La situazione meteo in città

A Torino giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'impulso instabile attraversa in giornata le regioni settentrionali. Il tempo rimane un po' instabile anche al Nord Ovest con la formazione di qualche acquazzone o temporale sparso specie nel pomeriggio, più probabile su Alpi, basso Piemonte e interne liguri. Clima meno caldo e afoso. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mar Ligure mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,2 µg/m³.