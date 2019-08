Cuneo, spariscono protesi per 800mila euro: arrestato caposala

Sono scattati gli arresti domiciliari per un caposala dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, coordinatore del blocco per materiali, attrezzatura e logistica. L’uomo è accusato di truffa aggravata per un ammanco superiore agli 800mila euro tra protesi e altro materiale sanitario. Le indagini, ancora in corso e coordinate dal procuratore Onelio Dodero, sono scattate in seguito a un’investigazione interna dell’ospedale, dopo aver rivelato discrepanze tra il materiale acquistato e quello effettivamente utilizzato. È stato allora che l’azienda sanitaria si è rivolta alla magistratura.