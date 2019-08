Torino, sorpresi con 570 grammi di marijuana in casa: tre arrestati

Due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia a Torino per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stati trovati in possesso di 570 grammi di marijuana. Uno dei due uomini era già finito in manette nello scorso maggio, colto in flagrante mentre confezionava 600 grammi di marijuana.

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno bloccato i tre, tutti di origine nigeriana, durante un controllo in zona Barriera di Milano. Nel loro appartamento di via Chiusella, nella camera da letto e nel frigo, è stata trovata la marijuana, destinata alle zone dei giardini Madre Teresa di Calcutta e di corso Giulio Cesare. Nell'abitazione è stato inoltre trovato un bilancino elettronico di precisione, bustine in plastica e scotch, oltre a duemila euro in contanti.