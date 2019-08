Asti, coltivava marijuana in una stanza segreta: arrestato infermiere

A San Damiano d'Asti un infermiere di 32 anni è finito in manette per aver realizzato una serra per la coltivazione di marijuana in una stanza nascosta nel seminterrato della sua abitazione. All'interno del locale, al quale si accedeva attraverso un lungo corridoio sotterraneo, i carabinieri hanno trovato cinque buste in cellophane sottovuoto contenente 50 grammi ciascuna e una scatola di cartone con altri 250 grammi della stessa sostanza.

Il materiale sequestrato

Inoltre, i carabinieri hanno trovato dei bilancini, lampade alogene, aeratori, un impianto di irrigazione, vasi, terriccio e fertilizzanti. Coinvolto nell'operazione anche il convivente dell'arrestato, un 29enne originario di Moncalieri, che al momento dell'irruzione si trovava fuori casa per lavoro. Il 32enne ora si trova ai domiciliari, in attesa della direttissima, mentre il compagno è stato denunciato.