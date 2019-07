Torino, droga: arrestati due spacciatori di 19 anni

Due ragazzi di 19 anni, italiani, sono stati arrestati a Torino dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno notato i due giovani durante alcuni controlli alla stazione di Trofarello: i due infatti erano soliti aspettare i clienti davanti allo scalo ferroviario, prendendo nota delle richieste su un foglietto di carta. La vendita della droga, poi, aveva luogo in un appartamento in città e in un garage. Durante una , i militari hanno rinvenuto e sequestrato 416 grammi di marijuana, 35 di cocaina, strumenti per il confezionamento dello stupefacente e 1.810 euro in contanti.