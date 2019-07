È stato riaperto, dopo due ore, lo scalo dell'aeroporto di Caselle, chiuso alle 10.51 per un piccolo aeromobile della scuola di volo fermo in pista. A quanto si apprende, il velivolo in fase di atterraggio avrebbe rotto il carrello e perso carburante. I voli, in partenza e in arrivo, hanno accumulato ritardi sino a un'ora e mezza.

Data ultima modifica 30 luglio 2019 ore 13:11