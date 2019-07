Torino Airport, da dicembre 2019 nuovi voli Ryanair per Bristol

Da dicembre, Ryanair lancerà una nuova rotta che collegherà Torino all’aeroporto di Bristol, nel Regno Unito, con un servizio settimanale. Questa connessione rientra nell’ambito della programmazione invernale 2019. "Il nostro investimento in questa nuova rotta contribuirà a posizionare Torino come meta perfetta per un city break per i viaggiatori in partenza dal Regno Unito, oltre a promuovere la regione Piemonte come destinazione sciistica ideale, con centinaia di km di piste”, ha commentato Chiara Ravara, responsabile vendite e marketing di Ryanair. “Non vediamo l'ora di incrementare il traffico su Torino, oltre al numero di rotte e posti di lavoro nei prossimi anni”, ha concluso.

Le parole dell’ad di Torino Airport

"Il traffico sciistico - osserva Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport - è strategico per l'aeroporto di Torino, vero gateway italiano per questo tipo di domanda, che permette l'arricchimento del portafoglio di destinazioni di cui beneficiano anche i torinesi. Con il nuovo volo per Bristol - conclude l’ad -, Ryanair si conferma un partner importante di Torino Airport, per sviluppare tutti i tipi di traffico, sia incoming, sia outgoing”.