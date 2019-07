Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 30 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un campo di pressioni medio-alte garantisce condizioni di stabilità prevalente sulle regioni di Nord-Ovest. Giornata con cieli sereni o poco nuvolosi o al più variabili sui rilievi, dove a partire dalla sera/notte non si escludono totalmente isolati temporali. Da segnale qualche annuvolamento in più sulla riviera ligure, specie di Ponente. Clima estivo, caldo moderato e piuttosto afoso con massime fino a 32-34 gradi sulle basse pianure. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,7 µg/m³.