Val d’Ossola, nascondeva in auto oltre 130 grammi di droga: denunciato

Un cittadino francese è stato trovato dalla guardia di finanza in possesso di oltre 160 grammi di sostanze stupefacenti, nascosti all’interno sotto al sedile della propria auto. L’uomo, in arrivo dalla Svizzera, è stato fermato per un controllo al confine stradale di Iselle di Trasquera, in Val d’Ossola, ed è stato denunciato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A rinvenire la droga nel vano porta oggetti, tra i bagagli appoggiati sul sedile posteriore e tra le pieghe di una tenda da campeggio, è stato il cane Saco. L’uomo trasportava 91 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 63 grammi di funghi allucinogeni.