Un ragazzo di 25 anni, Emanuel Taliente Para, è morto nella serata di ieri, domenica 28 luglio, dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale a Brossasco, in valle Varaita, nel Cuneese. Il giovane centauro viaggiava in sella alla sua moto, assieme a una ragazza quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto lungo la provinciale della valle. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento in elicottero in ospedale Cto di Torino. Gravi anche le condizioni della donna, 25 anni, ricoverata in codice rosso a Cuneo.