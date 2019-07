Torino, incidente nella notte: morto automobilista tra corso Re Umberto e Corso Rosselli

Tragedia nella notte sulle strade del centro di Torino: un uomo di 50 anni è morto in seguito a un incidente. Fabio Salerno, questo il suo nome, stava percorrendo corso Re Umberto a bordo di una Lancia Y quando, all'altezza dell'incrocio con corso Rosselli, si è scontrato con una Renault Clio. Vani i tentativi del 118 di rianimarlo.

Le due persone a bordo dell'altro veicolo, invece, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano. Gli Agenti della squadra infortunistica della Polizia Municipale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificando se, al momento dello schianto, l'impianto semaforico dell'incrocio fosse funzionante.

Incidente mortale anche a Biella

Un altro incidente nella notte anche in provincia di Biella. Una donna di 96 anni è morta nello scontro frontale tra due auto, a Sandigliano. Ferite due persone, trasportate all'ospedale di Biella: le loro condizioni non sembrano essere gravi. Sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le sue cause.

