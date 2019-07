Cuneo, alpinisti bloccati in quota da un temporale: salvati

A causa del maltempo tre alpinisti erano rimasti bloccati mentre tentavano di ridiscendere dalla Cima di Nasta, in alta Valle Gesso, nel comune di Valdieri (Cuneo). Per via di un forte temporale gli scalatori, in corda doppia, avevano smarrito la via per la discesa ed erano rimasti incastrati su una cengia. Gli operatori del soccorso alpino piemontese sono intervenuti in loro aiuto e li hanno tratti in salvo non appena è diminuita l'intensità del temporale. L'eliambulanza del 118 ha trasportato gli alpinisti al rifugio Remondino. Maltempo: nubifragio con grandine a Torino, una donna ferita da un albero caduto. FOTO