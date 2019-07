Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 25 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nuova giornata soleggiata, salvo velature del cielo nelle ore serali, complice il robusto anticiclone che manterrà condizioni climatiche poco gradevoli a causa di temperature diurne diffusamente oltre i 34-35°C in Valpadana, peraltro con afa intensa. Qualche grado in meno sulla Riviera ligure ma con afa estremamente elevata. Venti deboli a regime di brezza e mar ligure quasi calmo. Non escludiamo qualche focolaio temporalesco tardo pomeridiano sulle zone alpine.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.