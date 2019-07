Italia-Bosnia, la Digos di Torino denuncia venti tifosi bosniaci

La Digos di Torino ha denunciato venti tifosi bosniaci per essersi travisati e aver acceso fumogeni e torce all'Allianz Stadium, lo scorso 11 giugno, durante la partita Italia-Bosnia, match valido per le qualificazioni agli europei del 2020. Gli ultras, tutti tra i 20 e i 36 anni, appartengono ai gruppi "Bh Fanatikos" e "Maniacs 1987” e sono stati rintracciati grazie alle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e ai riscontri con i sistemi informatici dei tornelli di accesso al settore ospiti. Per loro scatterà il provvedimento del Daspo.

Già denunciati altri sei tifosi

Durante i servizi preventivi eseguiti in occasione della partita, la Digos aveva già denunciato due tifosi bosniaci, fermati al casello autostradale di Rondissone in possesso di 16 artifizi pirotecnici. Altri due ultras di 25 e 28 anni erano stati denunciati per avere cercato di entrare all'Allianz Stadium con due fuochi d'artificio nello zaino e due tifosi di 20 e 27 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito un poliziotto.