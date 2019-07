Un autobus ha preso fuoco, intorno alle 13 di giovedì 25 luglio, sull'autostrada A4, Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Volpiano-Brandizzo. Il pullman, utilizzato come navetta per l'outlet di Vicolungo, si è incendiato all'improvviso sulla carreggiata, mentre percorreva l'autostrada in direzione Torino. Non appena il conducente si è accorto del fumo che fuoriusciva dal mezzo ha fatto immediatamente scendere i passeggeri, evitando così che qualcuno potesse rimanere ferito o intossicato. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco.