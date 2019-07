Cuneo, con l'auto in una scarpata: trovato morto l'uomo scomparso

È stato trovato morto Riccardo Biei, l'uomo di 63 anni del quale non si avevano più notizie dal 4 luglio. Il cadavere del pensionato, ex infermiere dell'ospedale di Cuneo, è stato recuperato nella sua auto, finita fuoristrada in una scarpata vicino al ponte del Sale, a Borgo San Dalmazzo, dove solo questa mattina, giovedì 25 luglio, è stata notata da un passante.

Le indagini dei carabinieri

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Da quanto si apprende, sull'asfalto non risultano segni di frenata e non c'è il guard-rail nel punto in cui l'auto della vittima è precipitata.