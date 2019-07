A Torino ieri sera, mercoledì 24 luglio, è crollata parte della facciata di un palazzo di dieci piani situato in via Marsigli. I detriti sono finiti sull’edificio adiacente, di sei piani. Il crollo sarebbe stato provocato da un cedimento strutturale, le cui cause sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco hanno evacuato i residenti, ospitati temporaneamente dal Comune in alcuni alberghi della zona. A quanto si apprende, non risultano esserci feriti.