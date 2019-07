Asti, gambizzarono un uomo dopo una partita a carte: due arrestati

Una partita a carte finita male. Due uomini di 22 e 42 anni, pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri di Asti con l'accusa di avere gambizzato un terzo uomo, il 13 agosto del 2018, dopo una partita a carte in un bar della zona. Denunciato per favoreggiamento anche il ferito, che non ha voluto rivelare agli inquirenti l'identità di chi gli avesse sparato.

Le indagini

"Si è trattato di una attività importante, su un episodio che aveva creato allarme sociale in città", le parole del maggiore Lorenzo Repetto, comandante del Nucleo Investigativo di Asti, che ha indagato sulla vicenda per quasi un anno. La pistola utilizzata dai due malviventi non è ancora stata ritrovata.