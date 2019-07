Incidente stradale nel Torinese, auto contro moto: morta una donna

Una donna di 66 anni è morta, dopo essere stata coinvolta questa mattina, martedì 23 luglio, in un incidente stradale in via Casale a San Mauro Torinese. La donna era al volante di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una moto Bmw. L'auto stava procedendo in direzione Torino quando è stata urtata lateralmente dalla moto.

L'intervento dei vigili del fuoco

Estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la donna è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco. Ferito, ma non in modo grave, il centauro in sella alla moto.