Torino, attacchi informatici alle aziende: tre arresti

Attacchi cyber-finanziari e riciclaggio internazionale, questi i reati al centro dell'inchiesta condotta dalla polizia postale, coordinata dalla Procura di Torino, che ha portato all'arresto nel Torinese di tre cittadini nigeriani. Gli indagati sono stati sorpresi, in differenti momenti, a prelevare denaro proveniente da attacchi informatici ai danni di società commerciali all'estero. Identificato anche un quarto soggetto che però risulta ancora ricercato.

Gli attacchi informatici

Quello degli attacchi cyber-finanziari è un fenomeno in aumento, nel 2018 le denunce sono aumentate del 340% rispetto all'anno precedente e la tendenza, secondo i dati raccolti dalla postale, è confermata anche in questi primi mesi del 2019. La tecnica è sempre la stessa: abili informatici studiano le loro vittime e le ingannano portandole ad emettere pagamenti, spesso ingenti, verso falsi conti, in questo modo i soldi vengono dirottati in Italia o all'estero. Nella maggior parte dei casi i pagamenti finiscono nelle mani di prestanome reclutati dalle organizzazioni criminali per disperdere le tracce e riciclare il profitto del reato.