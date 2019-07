Stalking e maltrattamenti in famiglia: due uomini arrestati a Torino

Nella giornata di martedì 23 luglio, la polizia di Torino ha arrestato due uomini per due diversi casi di maltrattamenti. A finire in manette, un italiano di 22 anni, denunciato dall’ex fidanzata per vessazioni e minacce che duravano da mesi, e un marocchino di 55 anni, in cella per aver aggredito l’ex moglie e le figlie durante un litigio avvenuto nella loro abitazione.

Il primo episodio

Nel primo caso, un ragazzo italiano di 22 anni ha sfondato la porta di casa della ex fidanzata cercando poi di scagliarsi contro di lei. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, intervenuti nell'appartamento della ragazza, lo hanno bloccato mentre, a torso nudo, cercava di aggredirla, com’era già accaduto altre volte nei mesi precedenti. Il 22enne è stato arrestato per atti persecutori.

Il secondo episodio

Nel secondo intervento, la polizia ha bloccato un marocchino di 55 anni che, nel corso di un litigio in famiglia, ha minacciato e percosso con un bastone la moglie e le figlie, che avevano preso le difese della madre. Le giovani sono poi riuscite a togliere il bastone dalle mani del padre e a nasconderlo. Quindi sono scese in un negozio della zona e hanno dato l'allarme, permettendo l’intervento degli agenti, che hanno arrestato il 55enne per maltrattamenti.