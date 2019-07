Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 23 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone subtropicale africano determina una giornata con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con al più qualche velatura di passaggio e rischio quasi nullo di fenomeni diurni anche sui rilievi. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento con caldo afoso e fastidioso con punte anche superiori ai 35°C in pianura. Venti a regime di brezza in Liguria e mare quasi calmo.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,4 µg/m³.