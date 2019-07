Val di Susa, protesta No Tav: nuove tensioni al cantiere di Chiomonte

Nella notte ci sono state nuove tensioni al cantiere di Chiomonte della Tav, con un lancio di pietre, petardi, bombe carta e razzi di segnalazione nautica sulla polizia, che ha risposto con un idrante. Matteo Salvini, ministro degli Interni, chiede tolleranza zero contro i violenti e dice "basta ambiguità: controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei lavori". A condannare la violenza anche il M5S: "Ognuno è libero di esprimere la propria idea, ma serve sempre massimo rispetto per le forze dell'ordine", dice il capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva. Nel frattempo, è stato licenziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l'analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall'esito negativo della valutazione.

Il licenziamento di Pierluigi Coppola

Lo conferma il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in merito a quanto anticipato da Il Messaggero. Coppola, come riporta il quotidiano romano, è stato licenziato con una semplice pec firmata dal ministro Danilo Toninelli. Coppola, fanno sapere dal Mit, "ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate e soprattutto resta un'ombra su di lui, in merito al falso contro-dossier con numeri sballati sulla analisi costi-benefici Tav che gli è stato attribuito sulla stampa e di cui poi lui ha smentito la paternità. Senza però chiedere rettifica ai giornali che glielo attribuivano". Secondo il quotidiano ora è in bilico anche il presidente della commissione Marco Ponti, in scadenza a settembre.

Data ultima modifica 22 luglio 2019 ore 09:50