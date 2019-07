Recuperato da un elicottero l'alpinista ferito in Pakistan

Francesco Cassardo è stato recuperato all'alba da un elicottero messo a disposizione dalle autoritià pachistane. L'alpinista torinese era rimasto ferito in Pakistan, mentre scendeva il Gasherbum VII. "Francesco è sull'elicottero verso Skardu". Con queste parole sulla sua pagina Facebook, Cala Cimenti, compagno di cordata e primo soccorritore di Cassardo, ha confermato l'avvenuto recupero dell'alpinista italiano. Ora Cimenti scenderà a piedi dalla montagna.

La dinamica dell'incidente

Cassardo, di professione medico, era rimasto ferito sabato 20 luglio scivolando per diverse centinaia di metri mentre saliva in solitaria verso il Gasherbrum VII. Era già stato raggiunto a quota 6.200 metri dall'altro alpinista, Cimenti, che aveva fatto sapere che il medico era in condizioni "gravi ma stazionarie" e comunque "vigile e lucido". Ai due si erano poi uniti due colleghi partiti dal campo base del Gasherbrum VII. Grazie a una slitta improvvisata, Cassardo era stato trasportato più a valle, così da permettere l'intervento dell'elisoccorso. Questo perché gli elicotteri non avevano potuto raggiungere subito i due alpinisti in quanto l'incidente è avvenuto a una quota di 6.200 metri, circa di mille metri superiore a quella considerata di sicurezza per i voli degli elicotteri nelle operazioni di soccorso, soprattutto quando il caldo crea un forte riverbero.

L'appello della famiglia

La famiglia si era appellata a Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri: "Signor ministro, la prego mi aiuti. Ci aiuti. Mio fratello sta morendo. Siamo arrivati al limite. Se non si alzerà presto un elicottero morirà. Ogni minuto perso è una probabilità in meno di salvarsi per Francesco. Finora ogni intervento del nostro ambasciatore non ha sbloccato la situazione. Chiedo a lei, signor ministro, di fare qualcosa, qualsiasi cosa, per provare a salvarlo". Adesso, è arrivato il lieto fine.