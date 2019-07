A Chieri, in provincia di Torino, un uomo è stato trovato davanti all'abitazione dell'ex moglie con un coltello in mano. L'ex marito stava provando a entrare in casa buttando giù la porta a pugni e spallate. La donna ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo. Ai militari ha detto di "volere solo un chiarimento". Il coltello aveva una lama di 23 centimetri.

Altro episodio di stalking

A Volvera, sempre in provincia di Torino, un cubano di 41 anni è stato fermato dopo essersi calato dal balcone (al primo piano di un condominio) per inseguire la moglie in fuga dall'appartamento. All'arrivo della pattuglia l'uomo ha tentato di fuggire per i campi ed è stato bloccato dopo una colluttazione. Uno dei militari ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.