Villareggia, rave party lungo la Dora: oltre 200 partecipanti

Oltre duecento persone provenienti da tutto il nord Italia si sono radunate lungo le sponde della Dora a Villareggia, in regione Arborea (Torino) per un rave party che è in corso da questa notte. La situazione è tenuta sotto controllo dai carabinieri della compagnia di Chivasso, intervenuti sul posto: i partecipanti alla festa non autorizzata, che con i loro camper hanno occupato l’area, rischiano una denuncia per invasione di terreni. Una settimana fa un altro rave party, durato due notti, si era svolto lungo le sponde del torrente Orco a Montanaro (Torino).