Pinerolo, comunità per minori in stato d'abbandono: revoca concessione

Nella giornata di sabato 20 luglio, la Commissione di vigilanza dell'Asl To3 ha revocato la concessione a una comunità di Pinerolo (Torino), la Crp Emma Eidos, dove erano ospitati cinque minori con problemi psichiatrici. A renderlo noto è l'assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino, che denuncia come "la struttura si trovasse in stato di totale abbandono, così come i minori ospitati".

Trasferiti gli ospiti

Mentre uno dei ragazzi era già stato dimesso il 16 luglio e si trova ora in una residenza di Villafranca Piemonte, gli altri minorenni saranno trasferiti in diverse strutture: due in un centro abilitato di Moncalieri (Torino), un terzo presso una comunità di Oleggio (Novara), mentre un quarto ragazzo tornerà a casa dai genitori.

L'assessore: “Struttura e minori in stato di totale abbandono”

“Ritengo che tali situazioni non debbano più ripetersi - spiega l’assessore Caucino, ringraziando i carabinieri per il controllo del territorio e tutti coloro che hanno contribuito a risolvere questa emergenza - anche alla luce del fatto che le rette giornaliere corrisposte ammontano a circa 200 euro per ogni persona ospitata". L'assessore annuncia che nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli e sarà rivisto il provvedimento regionale del 1997: Caucino chiederà al presidente della IV Commissione consiliare, Alessandro Stecco, “di poter essere audita, per esporre criticità e soluzioni e fare in modo che episodi del genere, che vanno a colpire le persone più fragili, non abbiano a ripetersi”.