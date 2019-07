Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino sabato giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Contesto anticiclonico che garantisce stabilità prevalente e tempo soleggiato su Valpadana e Liguria. Maggior instabilità sui rilievi alpini di Valle d’Aosta e alto Piemonte, sfiorati da correnti occidentali più umide. Su queste zone di conseguenza sarà probabile maggior variabilità con qualche locale piovasco o breve temporale. Clima caldo, più afoso rispetto ai giorni precedenti, con massime in pianura intorno ai 32°C. Ventilazione debole a regime di brezza e mar ligure poco mosso. Domenica Alta pressione in rinforzo da Ovest, con conseguente giornata ben soleggiata su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenicacieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2 µg/m³.