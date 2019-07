Due alpinisti bloccati su cresta est del Monviso a causa della nebbia

Due alpinisti francesi sono rimasti bloccati sulla cresta est del Monviso, nel Torinese, a causa della nebbia. È successo nel pomeriggio di sabato 20 luglio. Poche ore prima, sempre in quella zona, era precipitato un altro alpinista, che non è ancora stato individuato dai soccorsi.

Difficoltà a causa del maltempo

A causa del maltempo, il soccorso alpino non è al momento in grado di intervenire per recuperare gli alpinisti francesi con l'elicottero. Ai due, che sono comunque in buone condizioni di salute, è stato consigliato di non muoversi dalla propria attuale posizione. I tecnici del soccorso alpino sono pronti a raggiungerli alla prima schiarita. Un miglioramento delle condizioni meteo è infatti previsto già nelle prossime ore (IL METEO).