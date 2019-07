Torino, scoperti due punti di consegna e ritiro droga: tre arresti

I carabinieri di Torino, nell'ambito dei controlli effettuati nel corso dell’ultima settimana nei quartieri Aurora e Barriera Milano, hanno scoperto dei veri e propri punti di ritiro e consegna della droga: luoghi dove acquirente e pusher concordano l’ora in cui è possibile ritirare la 'merce'. Tre persone sono finite in manette ed è stato sequestrato oltre un chilo di stupefacente. Proprio in questi quartieri sono operative, dallo scorso giugno, le Cio (Compagnie di intervento operativo dei carabinieri), che supportano l'attività dei servizi preventivi disposti dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Francesco Rizzo.

La scoperta del primo deposito vicino a un cassonetto

Il primo punto di ritiro e consegna della droga è stato individuato nei pressi di un cassonetto dell'immondizia di lungo Dora Savona. I militari, intervenuti per sedare un litigio tra alcuni cittadini africani, hanno rinvenuto una busta di plastica con 300 grammi di marijuana.

Il secondo in casa di un pregiudicato

Il secondo deposito è stato scovato nell'abitazione di un pregiudicato, trovato in possesso di 450 grammi di marjuana e 140 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e a una cartuccia calibro 357 magnum. L'indagato, che è stato arrestato, era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto già condannato a espiare due mesi e 20 giorni per furto aggravato.