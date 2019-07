Torino, Chiara Appendino: "Sonia Schellino nuovo vicesindaco"

"Abbiamo condiviso il nome del nuovo vicesindaco, Sonia Schellino, la ringrazio per avere accettato e per quello che farà". Qusto è l'annuncio della sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine del vertice con la maggioranza pentastellata. Sarà dunque l'assessore alle Politiche sociali, 53 anni, a prendere il posto di Guido Montanari, che lunedì 15 luglio l'Appendino ha sollevato dall'incarico dopo la querelle sul Salone dell'Auto.

La vicenda

La scelta di revocare le deleghe a Guido Montanari era stata definita dalla sindaca "non facile dal punto di vista umano, ma ma che segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno mai visto smentita". La frase incriminata era stata pronunciata da Montanari a seguito dall'annuncio dei giorni scorsi con cui il Salone dell'Auto ha ufficializzato l'addio a Torino e il trasloco a Milano. "Fosse stato per me, il Salone dell'Auto al parco Valentino non ci sarebbe mai stato - aveva detto Montanari -. Anzi, nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori". Parole che hanno reso Appendino "furiosa" ma che sarebbero state travisate, secondo il vicesindaco.