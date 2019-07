Controlli contro il caporalato in sette aziende agricole del territorio di Saluzzo e Revello, nel Cuneese, da parte dei carabinieri. I militari hanno scoperto due lavoratori stranieri senza contratto. Durante gli accertamenti un giovane bracciante ha mostrato documenti e contratto di lavoro intestati a un suo connazionale regolarmente assunto, ma in quel momento assente. Per questo è stato denunciato per sostituzione di persona. Per il titolare dell'azienda è scattata una multa.