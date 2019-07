Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore nell'Alessandrino

Un operaio di 57 anni, di origini albanesi, è precipitato per una ventina di metri mentre eseguiva dei lavori di consolidamento di un dirupo ed è morto. Lo riferiscono i carabinieri di Novi Ligure, nell’Alessandrino, che indagano sull’accaduto. L’incidente è avvenuto a Lerma, comune di ottocento abitanti in provincia di Alessandria. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elisoccorso ma per l’uomo, dipendente di una ditta di Genova, non c’era più nulla da fare. Ancora da accertare le cause dell’incidente.