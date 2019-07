Furti, presa la 'banda dei guanti bianchi' nel Torinese: tre arresti

Una banda di ladri specializzata nei furti nelle abitazioni è stata individuata e bloccata dai carabinieri a Venaria, in provincia di Torino: in manette sono finiti tre uomini di origini macedoni di 58, 37 e 38 anni che erano soliti portare guanti bianchi durante i colpi per non lasciare impronte. I tre sono ritenuti essere gli autori di una serie di furti messi a segno intorno a Torino.

L'arresto

Le indagini sono partite grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano permesso di accertare come l’auto usata dalla banda fosse sempre la stessa. La svolta è arrivata quando una donna ha tempestivamente allertato il 112 dicendo di avere visto degli sconosciuti che indossavano guanti bianchi entrare in una villa a Venaria. A quel punto è scattato il piano antirapina predisposto dalla Compagnia di Venaria: i malviventi sono stati bloccati e una successiva perquisizione ha portato al recupero di tre orologi, un braccialetto in metallo di colore argento, una chiavetta USB, una chiave meccanica. La proprietaria della villa, che non era in casa al momento dell'intrusione, ha riconosciuto uno degli orologi.