Italgelatine: sequestrata parte dell’impianto dell’azienda del Cuneese

La procura di Asti ha disposto la chiusura di parte degli impianti dell'Italgelatine di Santa Vittoria d'Alba, in provincia di Cuneo. La decisione è stata presa per limitare il problema degli odori causati dallo stabilimento, che produce gelatine alimentari, cosmetiche e farmaceutiche. I reati contestati al rappresentante legale e ai tecnici responsabili del sito sono di inquinamento ambientale aggravato, scarico di acque ed emissioni in atmosfera.

Chiuse alcune vasche dell’idrolisi

La decisione riguarda, in particolare, alcune vasche dell'idrolisi, la cui chiusura consentirà una minore produzione. Ciò avrà come conseguenza un calo nella generazione di acque reflue per non mandare in sofferenza il depuratore dell'azienda. Quattro degli otto impianti di idrolisi sono stati posti sotto sequestro fino a quando non saranno terminate le operazioni di potenziamento della lavorazione dei reflui per assicurare uno scarico conforme ai limiti della normativa.