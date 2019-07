Torino, raid punitivo contro i negozianti: cinque arresti

Si sono armati di mazze di ferro e cocci di bottiglia e hanno organizzato un raid punitivo nei confronti dei titolari di un negozio di abbigliamento a Torino, nel quartiere Falchera, che si erano opposti a una rapina. Cinque persone, residenti nel campo nomadi di via Germagnano, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia Oltre Dora per rapina aggravata e lesioni personali.

Il raid punitivo

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, due componenti della banda erano entrati nel negozio dicendo di voler rubare. "Non siamo venuti per comprare. Vi ammazziamo e bruciamo tutto il negozio", avrebbero detto prima di essere messi in fuga dai titolari. I due però, sono tornati con i rinforzi, hanno devastato il locale e rubato merce per oltre 5mila euro. Uno dei rapinatori ha anche cercato di investire uno dei dipendenti. Le indagini proseguono nel tentativo di individuare eventuali altri complici. Circa 80 carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni all'interno del campo nomadi di via Germagnano con il supporto di un elicottero.