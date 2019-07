Nichelino, dà appuntamento a ex fidanzata armato di pistola: arrestato

Armato di pistola, ha dato appuntamento alla sua ex compagna al centro commerciale 'Decathlon' di Moncalieri, nel Torinese, per provare a convincerla a tornare con lui. Una ex guardia giurata di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri di Nichelino (Torino). I militari hanno trovato l’uomo in possesso di una pistola Beretta calibro 9, con 15 colpi inseriti, sottratta dall'armadietto di un ex collega di un istituto di vigilanza.

La donna perseguitata per diversi mesi

Agli investigatori, la vittima ha raccontato che l'uomo la perseguitava da mesi e che, a seguito delle continue minacce che le rivolgeva, era anche stato licenziato. Per convincerla ad incontrarsi, l’ex compagno le aveva inviato numerosi messaggi, sostenendo che, se non si fosse presentata all'appuntamento, avrebbe commesso un gesto inconsulto.

Ora, il 48enne deve rispondere di porto e detenzione illegale di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.