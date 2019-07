Una ragazza di 25 anni è morta nella mattinata di mercoledì 17 luglio, a Rivarolo Canavese (Torino), in via della Lumaca, schiacciata da un camion cisterna mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L'incidente si è verificato all'incrocio con via Favria: il tir stava svoltando verso destra e l'autista non si è accorto del sopraggiungere della giovane ciclista, travolgendola. Inutili tutti i soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Rivarolo Canavese, intervenuti sul luogo della tragedia.